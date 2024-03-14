Сотрудники нескольких десятков СМИ вышли на протесты в Португалии

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Журналисты из более чем 30 СМИ Португалии приняли участие во всеобщей 24-часовой забастовке с требованием увеличить оплату труда и улучшить условия работы, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

"В общей сложности к протесту присоединились сотрудники более чем 30 средств массовой информации, таких как государственное информационное агентство "Луза", еженедельник "Эшпресу", газета "Диариу ди нотисиаш", а также корреспонденты португальских телеканалов RTP и TVI в ряде городов", - информирует агентство.

Как отмечает ЭФЭ, акция протеста, которую организовал союз журналистов Португалии, проходит через два дня после того, как Global Media, одна из ведущих медиагрупп страны, объявила о массовом увольнении сотрудников газеты "Диариу ди нотисиаш", история которой насчитывает не одно десятилетие.

Протестующие журналисты требуют повышения заработной платы, улучшения условий труда, повышения вознаграждений для фрилансеров и оплаты внеурочных часов работы.