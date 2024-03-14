Оператор карт "Мир" провел транзакции на $2,7 млн с начала работы на Кубе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - За первые месяцы работы российских карт "Мир" на Кубе было проведено операций на $2,7 млн, также на острове работают 20 тыс. терминалов, которые принимают карты этой банковской системы, сообщил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда.

"С учетом сложной современной обстановки мы осуществили возможность расплачиваться на Кубе российскими рублями. С 5 декабря 2023 года карты "Мир" принимаются в платежных терминалах нашего острова. За первые месяцы работы было проведено достаточно много операций, порядка 2 млн 700 тыс. долларов. У нас есть 20 тыс. терминалов оплаты, которые принимают карты "Мир". Они находятся на популярных у туристов направлениях острова. И я надеюсь, что количество терминалов будет расти", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

Как отметил Гранда, возможность приема карты "Мир" в банкоматах существовала еще год назад, а сейчас появилась возможность осуществлять оплату по основным потребительским услугам – рестораны, магазины, аренда автомобилей.