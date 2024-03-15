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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Российские отгрузки СПГ в Южную Корею в феврале выросли в полтора раза

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Южная Корея – третий по объему после Японии и Китая покупатель СПГ в мире – в феврале 2024 года импортировала 4,257 млн тонн СПГ, что на 6% больше, чем за тот же месяц 2023 года, сообщает местная таможня.

Для торговли сжиженным природным газом, который перевозится на крупных танкерах-газовозах, может быть характерна неравномерность статистики приема партий между месяцами. Средний показатель закупок за последние три месяца сократился на полтора процента к уровню того же периода годовой давности.

Поставки СПГ из России составили 192 тыс. тонн (или три стандартных партии СПГ), увеличившись по отношению к показателю годичной давности в полтора раза. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники – "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Отгрузки из Австралии (крупнейшего поставщика) почти не изменились (+2%) и составили 1,174 млн тонн. Катар увеличил экспорт на 12% до 942 тыс. тонн.

Международное энергетическое агентство ожидает снижения потребления газа в Южной Корее в 2024 году на 2%. По мнению МЭА, показатель снижается из-за роста производства атомной энергии и расширения использования возобновляемых источников.

Южная Корея РФ СПГ
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