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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Посол России в США сообщил, что на избирательном участке провокаций нет

По его словам, вход в посольство блокируют протестующие

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Выборы президента РФ в США проходят спокойно, однако вход в посольство блокирован протестующими, сообщил в воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Мы работаем очень спокойно. (...) У нас выборы происходят спокойно, происходят ожидаемо штатно", - сказал он в ходе видеосвязи с ЦИК РФ.

"Все идет хорошо, все идет штатно, все организовано нормально, никаких провокаций собственно на избирательном участке нет, но практически въезд сейчас в центральные ворота у нас блокирован", - сказал российский посол.

"Что еще смутило: я разговаривал с некоторыми нашими гражданами, которые выходили с нашего участка, они выражали опасения, не будут ли они арестованы после выхода с избирательного участка", - отметил Антонов.

Он также сообщил, что протестующие "блокируют вход в посольство и не дают нормальным спокойным трезвомыслящим людям просто открыть дверь и войти в посольство".

"Мы находимся в тесном контакте с секретной службой, и я всегда очень ценю работу секретной службы США, в этот раз они позволили толпе подойти прямо к воротам и заблокировать вход, что является, я считаю, недопустимым", - сказал Антонов.

Анатолий Антонов США
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