Уолл-стрит выросла в ожидании заседания ФРС

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в понедельник, инвесторы ждали итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и оценивали новости крупных компаний.

Федрезерв завершит свое двухдневное заседание в среду, и большинство экспертов ждут сохранения ключевой процентной ставки на уровне 5,25-5,5%, а первое снижение ожидается не ранее июня. Также американский ЦБ представит обновленные прогнозы в отношении экономики и процентных ставок.

Исходя из котировок фьючерсов, рынок в настоящее время оценивает примерно в 55% вероятность того, что Федрезерв начнет понижение ставок в июне. При этом месяц назад она составляла почти 80%.

Также позднее на этой неделе будут опубликованы данные по рынку жилья США.

Акции Apple Inc. подорожали на 0,6%, Alphabet Inc. - на 4,6% на сообщениях СМИ о том, что Apple ведет переговоры с Google об интеграции в iPhone модели искусственного интеллекта Gemini. Некоторые новые функции могут появиться в обновленном ПО для iPhone, которое выйдет в этом году.

Цена бумаг Nvidia Corp. повысилась на 0,7%, Tesla - на 6,3%.

Стоимость акций Pfizer Inc. снизилась на 0,8% на новости, что компания планирует сократить долю в британской Haleon, выпускающей безрецептурные препараты и товары личной гигиены. Haleon сообщила, что Pfizer продаст 630 млн акций компании, рассчитывая привлечь порядка 2,03 млрд фунтов стерлингов ($2,59 млрд).

Капитализация Cisco Systems Inc. повысилась на 0,7% после того, как американский производитель сетевого оборудования сообщил о досрочном закрытии сделки по покупке поставщика решений в сфере кибербезопасности Splunk за $28 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,2% и составил 38790,43 пункта. Лидерами роста в индексе стали бумаги Salesforce Inc. и Walt Disney Co., подорожавшие на 2,1% и 1,7% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,63% - до 5149,42 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,82% и составил 16103,45 пункта.