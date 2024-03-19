Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:53

Уолл-стрит выросла в ожидании заседания ФРС

Уолл-стрит выросла в ожидании заседания ФРС
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в понедельник, инвесторы ждали итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и оценивали новости крупных компаний.

Федрезерв завершит свое двухдневное заседание в среду, и большинство экспертов ждут сохранения ключевой процентной ставки на уровне 5,25-5,5%, а первое снижение ожидается не ранее июня. Также американский ЦБ представит обновленные прогнозы в отношении экономики и процентных ставок.

Исходя из котировок фьючерсов, рынок в настоящее время оценивает примерно в 55% вероятность того, что Федрезерв начнет понижение ставок в июне. При этом месяц назад она составляла почти 80%.

Также позднее на этой неделе будут опубликованы данные по рынку жилья США.

Акции Apple Inc. подорожали на 0,6%, Alphabet Inc. - на 4,6% на сообщениях СМИ о том, что Apple ведет переговоры с Google об интеграции в iPhone модели искусственного интеллекта Gemini. Некоторые новые функции могут появиться в обновленном ПО для iPhone, которое выйдет в этом году.

Цена бумаг Nvidia Corp. повысилась на 0,7%, Tesla - на 6,3%.

Стоимость акций Pfizer Inc. снизилась на 0,8% на новости, что компания планирует сократить долю в британской Haleon, выпускающей безрецептурные препараты и товары личной гигиены. Haleon сообщила, что Pfizer продаст 630 млн акций компании, рассчитывая привлечь порядка 2,03 млрд фунтов стерлингов ($2,59 млрд).

Капитализация Cisco Systems Inc. повысилась на 0,7% после того, как американский производитель сетевого оборудования сообщил о досрочном закрытии сделки по покупке поставщика решений в сфере кибербезопасности Splunk за $28 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,2% и составил 38790,43 пункта. Лидерами роста в индексе стали бумаги Salesforce Inc. и Walt Disney Co., подорожавшие на 2,1% и 1,7% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,63% - до 5149,42 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,82% и составил 16103,45 пункта.

Nasdaq Composite Alphabet Inc Федеральная резервная система (ФРС)
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 19 марта

Американский сенатор призвал Конгресс одобрить помощь Украине для нового наступления

Сенатор США Грэм назвал беспроцентный кредит вероятным методом помощи Украине

Сенатор США Грэм назвал беспроцентный кредит вероятным методом помощи Украине

Столтенберг заявил о поддержке НАТО долгосрочного мира между Баку и Ереваном

Столтенберг заявил о поддержке НАТО долгосрочного мира между Баку и Ереваном

Главы МИД стран ЕС согласовали санкции в связи со смертью Навального

Что произошло за день: понедельник, 18 марта

Польша и Германия к июлю сформируют силы быстрого реагирования в ЕС

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Глава Евросовета призвал перейти в режим "военной экономики"

Глава Евросовета призвал перейти в режим "военной экономики"

США увеличили добычу и экспорт нефти в 2023 году до рекордных максимумов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });