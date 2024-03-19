На саммите ЕС не будут обсуждаться рамки переговоров по вступлению Украины

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Евросовет не намерен 21-22 марта заниматься рамками предстоящих переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, сказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник.

"Переговорные рамки - это большой документ, который должен обсуждаться 27 государствами-членами. Их делегации будут рассматривать каждую его статью, все положения о способе переговоров, будь то с Украиной или Молдавией", - объяснил источник, знакомя во вторник на условии анонимности представителей СМИ с повесткой предстоящего саммита ЕС.

По ходу работы будут возникать новые обусловленности, пункты, требующие дополнительного обсуждения, продолжил он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Это процесс. Это не для европейского саммита", - заявил собеседник журналистов.

По его словам, в марте ожидается окончательное решение по этим переговорным рамкам. Будет необходимость обращаться к юридической службе, будут созданы рабочие группы, занимающиеся этим процессом. И надо принимать во внимание, отметил чиновник, что все, что касается расширения ЕС, требует единогласия при решениях.

"Это сложный процесс", - подчеркнул он.

В ответ на вопрос, начнутся ли переговоры до июля 2024 года, когда к полномочиям председателя Совета ЕС приступит Венгрия, ранее уже возражавшая по ряду решений, касающихся Украины, функционер ЕС сказал: "Да, процесс начнется. Венгрии будет трудно этому препятствовать в период ее председательства. Когда выполняют обязанности председателя, необходимо соблюдать нейтралитет. (...) Когда 26 человек (в Совете ЕС) просят вас заняться некой темой, а вы председатель, у вас есть профессиональная обязанность выполнять то, о чем вас просят".

На саммите ЕС 14 декабря страны Евросоюза приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры об их вступлении в ЕС.

Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович объявил 12 марта в Страсбурге, что ЕК завершила подготовку предложения по проекту переговорных рамок с Украиной и Молдавией, которое будет представлено для рассмотрения Совету ЕС.