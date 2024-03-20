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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Активы финансовых институтов Китая выросли на 9,9% в 2023 году

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совокупный объем активов китайских финансовых институтов по состоянию на конец 2023 года составлял 461,09 трлн юаней (около $65 трлн), увеличившись за год на 9,9%, по данным Народного банка Китая.

В том числе активы банков выросли на 10% до 417,29 трлн юаней. Показатель компаний сектора ценных бумаг повысились на 5,6% и достигли 13,84 трлн юаней.

Представители страховой отрасли продемонстрировали рост активов на 10,4% до 29,96 трлн юаней, приводит данные НБК агентство "Синьхуа".

Общий объем обязательств фининститутов страны увеличился за год на 10,1% и составлял на конец декабря 420,78 трлн юаней. В том числе в банковском секторе он вырос на 10,1% до 383,12 трлн юаней, в страховом – на 11,4% до 27,22 трлн юаней, в сфере ценных бумаг – на 5,5% до 10,43 трлн юаней.

Китай
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