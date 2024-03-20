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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

США ввели санкции против компаний из Ирана, Турции, Омана и ФРГ за поддержку ракетной программы Тегерана

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Власти США внесли в санкционные списки компании, базирующиеся в Иране и некоторых других странах за оказание поддержки ракетной, ядерной и оборонной программе Тегерана, сообщили в среду в американском Минфине.

Согласно ведомству, санкции нацелены на "три сети закупок", через которые Иран, в частности, закупал углеродное волокно для своих ракет.

Ограничительные меры затронули компании из Ирана, Турции, Омана и Германии, а также ряд физических лиц. В частности, под санкциями оказались немецкая Mazixon GmbH and Co KG и турецкая Gokler Dis Ticaret Limited Sirketi.

"США будут продолжать использовать свои средства для препятствования работы этих закупочных сетей и привлечения к ответственности тех стран, которые могут помогать распространять Ирану беспилотники и ракеты", - сказал замминистра финансов США Брайан Нельсон.

США Иран Турция Оман Германия
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