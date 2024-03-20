Польша получит из Дании системы защиты для морских фрегатов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Польский государственный оборонный концерн PGZ сообщил о заключении контракта на поставку из Дании систем защиты для морских фрегатов.

"PGZ Stocznia Wojenna (верфь ВМС Польши в Гдыне - ИФ) заключила с датской компанией Terma контракт на поставку корабельной системы прямой защиты C-Guard, которая будет использоваться при строительстве фрегатов по программе Военно-морских сил Польши Miecznik", - сообщил концерн в соцсетях.

Отмечается, что система "обеспечит эффективную защиту от многих видов угроз - как подводных, так и ракетных".

C-Guard является универсальным комплексом, позволяющим использовать одни и те же пусковые установки для запуска дипольных отражателей и инфракрасных ловушек, а также противоторпедных "ложных целей".

Ранее сообщалось, что Польша приступила к строительству многоцелевых ракетных фрегатов в рамках программы Miecznik. Анонсируя начало реализации программы, в Министерстве национальной обороны Польши сообщали, что фрегаты "представляют собой качественно новый уровень в военном флоте Польши", и что они "будут хорошо оснащены как по наступательным средствам, так и по противовоздушному вооружению".

Планируется, что первый фрегат будет спущен на воду в третьем квартале 2026 года и через два года передан в состав ВМС Польши. Последний, третий фрегат будет передан флоту во втором квартале 2031 года.