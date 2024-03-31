Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:10

В Грузии спасатели под снегом обнаружили тело пропавшего человека

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Грузии в окрестностях горного курорта Бакуриани спасатели обнаружили под сошедшей лавиной тело местного жителя, пропавшего 28 марта.

В сообщении МВД Грузии говорится, что к поисковым работам были привлечены около 200 спасателей, а также вертолеты пограничной службы.

"Тело погибшего было извл‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ечено спасателями из снежной массы, проводятся соответствующие юридические процедуры", - говорится в сообщении МВД.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что пятеро жителей Бакуриани на снегоходах проходили опасный участок между двух гор. Во время прохождения сошла снежная лавина, которая погребла одного из участников маршрута.

Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 марта

Западные христиане празднуют Пасху

Западные христиане празднуют Пасху

В Нидерландах задержали мужчину, захватившего заложников в кафе в Эде

В Нидерландах задержали мужчину, захватившего заложников в кафе в Эде

Троих заложников освободили в нидерландском Эде

В нидерландском городе Эде произошел захват заложников

Посол РФ заявил о просьбе Пашиняна разместить пограничников на границе с Азербайджаном

Что случилось этой ночью: суббота, 30 марта

В НАТО не видят признаков подготовки РФ к нападению на какую-либо страну альянса

США ввели визовые ограничения против 10 сирийских чиновников

США ввели визовые ограничения против 10 сирийских чиновников

Турецкой авиакомпании Southwind Airlines запретили летать через Европу

Турецкой авиакомпании Southwind Airlines запретили летать через Европу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });