В Грузии спасатели под снегом обнаружили тело пропавшего человека

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Грузии в окрестностях горного курорта Бакуриани спасатели обнаружили под сошедшей лавиной тело местного жителя, пропавшего 28 марта.

В сообщении МВД Грузии говорится, что к поисковым работам были привлечены около 200 спасателей, а также вертолеты пограничной службы.

"Тело погибшего было извл‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ечено спасателями из снежной массы, проводятся соответствующие юридические процедуры", - говорится в сообщении МВД.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что пятеро жителей Бакуриани на снегоходах проходили опасный участок между двух гор. Во время прохождения сошла снежная лавина, которая погребла одного из участников маршрута.