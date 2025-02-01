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Трамп сообщил об американских авиаударах по террористам в Сомали

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Армия США нанесла высокоточные авиаудары по позициям террористов в Сомали, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

"Сегодня утром я отдал приказ о высокоточных ударах с воздуха в Сомали по высокопоставленному главарю ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ), а также - по другим террористам, которых этот человек завербовал", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что террористы представляли угрозу "для США и наших союзников".

"Удары позволили уничтожить пещеры, в которых прятались эти убийцы. Мы убили многих террористов, не нанеся вреда мирным жителям", - добавил президент США.

Дональд Трамп США Сомали
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