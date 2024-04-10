США одобрили продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК HAWK на сумму $138 млн

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США одобрил потенциальную срочную продажу Украине военной техники на сумму $138 млн для обслуживания ракетных комплексов HAWK.

"Поддержание в рабочем состоянии ракетной системы HAWK повысит способность Украины защищать свой народ и критически важную национальную инфраструктуру", - говорится в пресс-релизе госдепа.

Отмечается, что средства пойдут на проектирование и интеграцию систем связи, модернизацию системы, комплекты инструментов и испытательного оборудования, запасные части, обучение и другую поддержку со стороны Штатов.

В релизе также сообщается, что финансирование HAWK отвечает интересам США, поэтому госдеп отказался от "требований Конгресса о пересмотре" данной сделки в соответствии с законом о контроле за экспортом вооружений.

Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности Пентагона направило необходимое уведомление Конгрессу о возможной продаже во вторник.