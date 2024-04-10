Урал под Оренбургом поднялся на 0,5 м, затопило 300 домовладений

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Уровень реки Урал возле Оренбурга за минувшие сутки поднялся на 0,5 м, затапливаемая территория города увеличивается, сообщает пресс-служба мэрии.

"В числе районов, куда ночью пришел паводок, - поселок имени Куйбышева, Заречный, продолжается активное прибывание воды в Кузнечном. Только за минувшую ночь в областном центре было подтоплено более 300 домовладений", - говорится в сообщении со ссылкой на первого заместителя главы города Алексея Кудинова.

По его словам, сейчас уровень воды в реке составляет 965 см.

"Гидрологи дают неутешительный прогноз на сегодня - он будет по-прежнему повышаться и увеличится еще от 30 до 70 см (...) Продолжаем эвакуацию горожан, которые до настоящего момента не решались покинуть свои домовладения. Ночью вывезли 10 человек, проживающих в СНТ. Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа. Так, ночью были обесточены три улицы в поселке имени Куйбышева, полностью отключены Кузнечный и близлежащие СНТ", - отметил Кудинов

Сообщалось, что уровень воды в Урале вечером 9 апреля превысил опасную отметку в 930 см и продолжает расти.

По словам главы региона Дениса Паслера, в зону подтопления в Оренбурге "потенциально попадает вся застройка вдоль рек Урал и Сакмара". Пресс-служба областного правительства в комментариях к его сообщению уточнила, что опасными районами являются ЖК "Гранд-парк", поселки Солнечный и имени Куйбышева, СНТ за микрорайоном Заречный в южной части Оренбурга.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, где после прорыва дамбы были подтоплены около 7 тыс. домов.