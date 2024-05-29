Правительство Молдавии увеличило норму обязательных резервов газа

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии приняло постановление об увеличении нормы объема обязательных резервов природного газа.

Теперь ответственные учреждения обязаны формировать резервы газа в размере около 15% от среднегодового потребления. Более 30% из этого объема составят запасы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

По расчетам Национального агентства по регулированию энергетики, представленным в Министерство энергетики, общий объем, необходимый для хранения природного газа, составляет 149,5 млн кубометров. Из них 47,1 млн кубометров - непосредственный резерв в случае чрезвычайной ситуации, что эквивалентно десяти дням потребления в зимний период. Ранее резервы покрывали восемь дней потребления газа на правом берегу.

Правительство назначило государственную компанию Energocom ответственной за заключение необходимых соглашений и контрактов с операторами хранилищ. Предприятие будет закупать газ, предназначенный для исполнения обязательств по хранению либо через тендер, либо по прямым договорам в исключительных случаях.

Газ необходимо приобретать до 1 октября каждого календарного года и хранить в странах ЕС или в странах-участниках Энергетического сообщества.

Министр энергетики Виктор Парликов отметил, что таким образом Молдавия продолжает повышать уровень собственной энергобезопасности в соответствии с европейскими регламентами. По словам министра, сейчас Молдавия хранит половину своих запасов в Румынии, половину - на Украине.

После роста тарифов на газ в начале 2022 года его потребление в Молдавии сократилось примерно на 30%. Сейчас правый берег Днестра расходует около 1 млрд кубометров газа в год. Кроме того, чуть менее 2 млрд кубометров использует Приднестровский регион.

С 1 октября 2022 года суточный объем подачи газ Молдавии снижен на 30% - до 5,7 млн кубометров. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. С тех пор весь объем газа от "Газпрома" поставляется в Приднестровье, которое взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен до конца 2024 года.

Правый берег Днестра закупает газ на спотовом рынке - как для текущего потребления, так и для создания резервов на зиму. "Молдовагаз" в настоящее время поставляет газ поставщикам от госкомпании Energocom, которая закупает его у европейских трейдеров. В конце апреля "Молдовагаз" объявила тендер на закупку газа на май, заявив о том, что отдаст предпочтение поставщику, который предложит наилучшие цены. При этом "Молдовагаз" не исключал возможности вернуться к импорту газа от "Газпрома". Однако тендер на май также выиграла компания Energocom.