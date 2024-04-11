Оппозиция в Абхазии требует отозвать из парламента законопроект об иностранных агентах

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Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Оппозиция в Абхазии требует от президента республики Аслана Бжания отзыва из парламента законопроектов, ограничивающих по ее мнению, конституционные права и свободы граждан республики, говорится в резолюции, принятой на собрании представителей оппозиционных общественно-политических организаций, состоявшемся в среду в Сухуме.

"Требуем от президента Абхазии Аслана Бжания в десятидневный срок принять публичное решение об отказе от антинародных инициатив и законопроектов, представляющих угрозу национальным интересам, конституционным правам и свободам граждан", - говорится, в частности, в документе.

Председатель партии "Форум народного единства" Аслан Барцыц уточнил в интервью журналистам, что оппозиция требует отозвать направленные исполнительной властью в парламент республики законопроекты об "иностранных агентах", правовом регулировании апартаментов и апартотелей, поправках в Уголовный кодекс республики, ужесточающих наказание за клевету.

Как отмечается в резолюции, в случае игнорирования этого требования активисты оппозиции намерены в ближайшее время созвать общенациональное собрание в Абхазии.