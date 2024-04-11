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Президент Южной Кореи пообещал провести реформы после победы оппозиции на выборах

Лидер правящей партии покинул свой пост

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал провести реформы после поражения правящей партии "Сила народа" на выборах в Национальное собрание (парламент), сообщает агентство "Ренхап".

"Я (...) буду стремиться реформировать администрацию и делать все возможное для стабилизации экономики и повышения уровня жизни людей", - процитировал слова президента глава его администрации Ли Кван Соп во время пресс-конференции.

Тем временем премьер-министр Хан Док Су заявил, что "мы будем активнее вести диалог и углублять сотрудничество с недавно сформированной 22-й Национальной ассамблеей, которая будет отражать мнение людей как партнеров в государственных делах".

По данным "Ренхап", премьер-министр Хан Док Су, а также три старших помощника президента, включая Ли Кван Сопа, намерены уйти в отставку, чтобы взять на себя ответственность за поражение на выборах.

Между тем, лидер партии "Сила народа" Хан Дон Хун также заявил, что берет на себя ответственность за результаты выборов и уходит в отставку.

Согласно результатам голосования, главная оппозиционная "Демократическая партия" в ходе выборов в Национальное собрание (парламент) и аффилированная с ней "Объединенная демократическая партия" получила 175 мест. При этом правящая партия "Сила народа" и ее "партия-сателлит" "Народная партия будущего" получили 108 мест в Национальном собрании, состоящем из 300 членов.

Южная Корея
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