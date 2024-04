Американские фондовые индексы завершили торги ростом

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли в четверг, Dow Jones Industrial Average практически не изменился по итогам торгов.

Трейдеры оценивали новую порцию статданных по экономике США, а также заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Рынок позитивно воспринял отчет Минтруда США, показавший существенное замедление темпов роста цен производителей в стране в помесячном выражении.

Цены производителей (индекс PPI) в марте повысились на 0,2% после подъема на 0,6% в феврале, цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) также выросли на 0,2% (0,3% в феврале).

Эти данные были восприняты трейдерами как сигнал того, что инфляционное давление в США является менее слабым, чем предполагалось, отмечает Market Watch. Другой отчет Минтруда, опубликованный днем ранее, показал ускорение темпов роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в прошлом месяце до 3,5% в годовом выражении с 3,2% в феврале.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в ходе мероприятия в четверг, что инфляция в Штатах продолжит замедляться, хотя ее путь к 2%-му целевому показателю ФРС может быть неравномерным.

"Я ожидаю, что инфляция продолжит постепенно двигаться к 2%, хотя на этом пути могут быть и скачки, как мы видели в недавних статданных", - заявил Уильямс.

Если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с ожиданиями ФРС, будет иметь смысл начать "сворачивание ограничительной политики" за счет снижения базовой процентной ставки, сказал Уильямс, слова которого приводит Market Watch.

Его коллега из ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз, выступавшая в экономическом клубе Нью-Йорка, заявила, что последние статданные по рынку труда и инфляции в США говорят об отсутствии срочной необходимости в снижении базовой процентной ставки.

"В целом эти данные не привели к существенному изменению моих прогнозов, но они подчеркивают неопределенность в отношении сроков снижения ставки и необходимость проявить терпение", - сказала Коллинз.

Уверенный рост в четверг показали акции Broadcom Inc. (+4,5%), Apple Inc. (+4,3%), Nvidia Corp. (+4,1%), а также Alphabet Inc. (+2,1%).

В то же время подешевели бумаги UnitedHealth Group Inc. (-1,9%), Chevron Corp. (-0,5%), Boeing Co. (-0,7%) и Verizon Communications Inc. (-0,9%).

Акции Micron Technology Inc. выросли в цене на 4,4%. Компания сообщила, что ее сотрудники не пострадали в результате недавнего землетрясения на Тайване и долгосрочного ущерба ее производственным мощностям нанесено не было. Производство чипов памяти DRAM пока не вернулось после землетрясения к прежним объемам, но быстро восстанавливается. Micron ожидает, что квартальный объем производства чипов DRAM в компании из-за землетрясения будет максимум на 5% ниже, чем мог бы.

Стоимость бумаг CarMax Inc., занимающейся продажей подержанных автомобилей, упала на 9,2%. Компания сообщила о снижении чистой прибыли и выручки в четвертом финансовом квартале, тогда как аналитики ожидали повышения обоих показателей.

Капитализация Costco Wholesale увеличилась на 1,4%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов объявил о повышении размера квартальных дивидендов на 14%, до $1,16 на акцию.

Акции Morgan Stanley подешевели на 5,3% по итогам торгов. Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Минфин США, Управление контролера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) и ФРС проводят проверки в отношении подразделения банка в сфере управления активами состоятельных клиентов.

По данным источников WSJ, регуляторы изучают, являются ли достаточными действия Morgan Stanley по оценке личностей клиентов и выявлению источников их благосостояния.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг опустился на 2,43 пункта (0,01%) и составил 38459,08 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 38,42 пункта (0,74%) - до 5199,06 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 271,84 пункта (1,68%) и составил 16442,2 пункта.