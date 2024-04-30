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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Что произошло за день: вторник, 30 апреля

Освобождение отдельных категорий граждан то комиссии при оплате ЖКУ, арест председателя думы Нижнего Новгорода и пожар в Бурятии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- С июля отдельные категории граждан освободят от комиссии банков при оплате ЖКУ. Это многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей умерших ветеранов.

- Один человек погиб в пожаре от атаки украинского БПЛА в Курской области.

- Председатель думы Нижнего Новгорода арестован на 2 месяца. Олега Лавричева обвиняют в растрате и отмывании денежных средств.

- Крупный пожар произошел в Бурятии близ Улан-Удэ. Огнем охвачены два десятка домов и построек. Площадь пожара составляет 10 тыс. кв. м. Распространению огня способствуют шквалистые порывы ветра.

- Пики паводка в Тюменской области сдвинулись на 6-9 мая. Уровни воды в реках Ишим и Тобол продолжают подниматься.

- Экс-глава МВД Казахстана задержан по делу о массовых беспорядках в 2022 году. Ему вменяется "превышение власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия".

- Похолодание и заморозки прогнозируются в Москве до конца недели. В ночь на субботу, 4 мая, в столичном регионе ожидается до -1.

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