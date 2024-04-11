ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о предотвращении теракта на военном объекте в Донецке, который готовили шесть граждан одной из стран Центральной Азии.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении объекта Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцируемого в Донецке", - заявили в спецслужбе.

В ФСБ заявили, что "координация деятельности тергруппы осуществлялась с территории Украины", а участники "после совершения преступления в РФ планировали выехать в Турцию, откуда намеревались переправиться на Украину".

"По месту проживания террористов обнаружены и изъяты 2 самодельных взрывных устройства, готовых к применению, и ручные гранаты", - сообщили в ведомстве.