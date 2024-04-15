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Блинкен заявил о необходимости избежать эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил коллегам из Турции, Египта, Иордании и Саудовской Аравии, что Вашингтон не стремится к эскалации на Ближнем Востоке, сообщил госдепартамент.

Блинкен обсудил по телефону удары Ирана по Израилю с главами МИД Турции Хаканом Фиданом, Египта Самехом Шукри, Иордании Айманом Сафади и Саудовской Аравии принцем Фейсалом ибн Фархан Аль Саудом.

"Блинкен поблагодарил министра иностранных дел Фидана за его постоянное участие в предотвращении дальнейшей эскалации в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы Блинкен и его египетский коллега "подчеркнули важность предотвратить эскалацию и координировать дипломатический ответ".

В разговоре с главой МИД Иордании американский госсекретарь обсудил "необходимость избежать дальнейшей эскалации в регионе".

Саудовскому министру Блинкен "повторил, что, хотя США не стремятся к эскалации, они будут продолжать поддерживать оборону Израиля".

"Госсекретарь и министр иностранных дел согласились с важностью скоординированного дипломатического ответа. Оба согласились оставаться в тесном контакте по поводу этих усилий", - отметили в госдепе.

В ночь на воскресенье Иран атаковал Израиль в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Как сообщила Армия обороны Израиля, Иран выпустил по израильской территории не менее 200 ракет и дронов, большинство из них были перехвачены силами ПВО.

Иран Израиль Дамаск Энтони Блинкен
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