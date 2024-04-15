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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Объемы поставляемой в Газу гумпомощи значительно выросли за последние дни

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - США приветствуют увеличение количества гуманитарной помощи, которая поступает в сектор Газа, но хотели бы убедиться в стабильности поставок, сообщил в понедельник советник Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC.

"Объемы помощи увеличились, причем довольно значительно, за последние несколько дней: более 2 тыс. грузовиков смогли въехать в анклав. Только за последние 24 часа их количество превысило сотню", - подчеркнул Кирби.

"Помощь поступает в Газу. Это важно, но поставки должны быть стабильными и длительными", - добавил советник Белого дома.

Ранее Израиль объявил об открытии новых КПП, призванных облегчить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, и увеличении объемов помощи.

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В частности, впервые с начала конфликта открыли КПП "Эрез" на границе Израиля с сектором Газа, ведущий в северные районы анклава. Кроме того, временно разрешили доставку помощи через порт Ашдод на юге Израиля.

Израильские официальные лица также заявили, что планируют увеличить объем помощи, поступающей из Иордании через КПП "Керем-Шалом".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль больше не должен допускать ударов своих военных по сотрудникам благотворительных и гуманитарных организаций в секторе Газа.

Он отметил, что, несмотря на важные шаги, которые принимает Израиль, чтобы разрешить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, результаты на местах недостаточны. По его словам, население Газы массово сталкивается с нехваткой продовольствия.

"Если мы не увидим (со стороны Израиля - ИФ) те перемены, которые необходимы, то изменится и наша политика по отношению к Израилю ", - предупредил глава Госдепартамента.

США сектор Газа Израиль
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