Кирби заявил, что США не желают усиления конфликта с Ираном

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США не хочет расширения конфликта с Ираном, заявил в воскресенье советник Белого дома Джон Кирби.

"Президент выразился ясно. Мы не хотим эскалации ситуации. Мы не хотим более масштабной войны с Ираном", - приводит The Hill его слова.

Он продолжил, что американский президент Джо Байден не считает необходимым вести курс на усугубление конфронтации с Тегераном.

Также Кирби сказал, что оборона Израиля смогла перехватить почти все иранские БПЛА и ракеты, в результате чего объектам на земле был причинен "чрезвычайно легкий" урон.

Советник также повторил планы Байдена провести совместный разговор с лидерами G7 для обсуждения дипломатического ответа на действия Тегерана.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Позднее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены средствами ПВО. Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в свою очередь назвал операцию успешной.

Страны Запада осудили иранскую атаку на Израиль.

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что по указанию президента США Джо Байдена силы США на Ближнем Востоке перехватили десятки ракет и беспилотников, летевших в направлении Израиля из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.