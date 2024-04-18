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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

В ЕС призвали сделать эффективнее ограничение поставок Ирану компонентов для дронов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - По мнению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, система запрета на экспорт в Иран компонентов для производства дронов и ракет должна быть пересмотрена с целью повышения ее эффективности.

"Этот режим существует с июля 2023 года. Что ж, нам придется пересмотреть систему, чтобы ее расширить и сделать более эффективной. Но с июля 2023 года действует ограничение для всех европейских фирм на экспорт в Иран комплектующих, позволяющих производить этот вид вооружений. Итак, мы его расширим, но оно уже существует", - сказал Боррель, отвечая на вопросы журналистов в четверг на итальянском острове Капри, где проходит совещание министров иностранных дел стран G7.

По его словам, в этом вопросе важно обеспечить выполнение решений.

Будучи принятыми, решения часто на деле являют "весьма тревожную реальность". "Итак, нам придется пересмотреть систему (запрета - ИФ), возможно, расширить ее", - добавил глава дипломатии ЕС.

В миреСаммит ЕС заявил о планах новых санкций против Ирана по БПЛА и ракетамЧитать подробнее

Заседающий в Брюсселе 17-18 апреля Европейский совет пообещал новые санкции против Ирана в связи с иранскими ударами по Израилю.

"Европейский союз примет дальнейшие ограничительные меры против Ирана, особенно в отношении беспилотных летательных аппаратов и ракет", - сказано в заключениях саммита, обнародованных минувшей ночью.

При этом в ЕС заявили, что "Европейский союз по-прежнему полностью привержен делу содействия деэскалации и безопасности в регионе".

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний налет на иранское консульство в Дамаске.

Иран ЕС Жозеп Боррель
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