Москвич ворвался в самолет в Сочи с угрозами поджечь себя и взорвать борт

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В международном аэропорту Сочи москвич угрожал поджечь себя на борту самолета. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании "Россия" во вторник.

"Во время подготовки к вылету рейса FV6560 Сочи - Санкт-Петербург до начала посадки пассажиров на борту воздушного судна появился посторонний мужчина с сумкой. Он сообщил, что сумка заминирована, а также заявил о готовности себя поджечь", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что мужчина 1992 года рождения, житель Москвы, изначально должен был лететь рейсом в Москву другой авиакомпании.

"Пассажир был задержан сотрудниками группы быстрого реагирования. Проводится расследование случившегося", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, самолет дополнительно досмотрен службами аэропорта и благополучно вылетел по месту назначения.

"В связи с проводимыми мероприятиями задержка вылета составит около трех часов", - добавил представитель пресс-службы.

Позже в пресс-службе аэропорта Сочи сообщили "Интерфаксу", что "пассажир, прошедший предполетный досмотр, не имея при себе запрещенных предметов, однако, находясь в неадекватном состоянии, проник на перрон, взломав аварийную дверь".

"Он забежал на борт воздушного судна авиакомпании "Россия". В кратчайшие сроки сотрудниками службы транспортной безопасности и полиции нарушитель был задержан для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего", - сообщает пресс-служба аэропорта.