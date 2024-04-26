В Алма-Ате пассажир, из-за которого автобус въехал в толпу, получил 8 лет колонии

Суд подтвердил, что он нокаутировал женщину-водителя, и тогда автобус наехал на пешеходов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Алма-Ате суд Алатауского района приговорил к восьми годам колонии пассажира, который в декабре 2023 года напал на водителя маршрутного автобуса и спровоцировал смертельное ДТП.

"Признать Дархана Ахметжанова виновным и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности", - зачитал приговор судья Такен Шакиров.

Ахметжанов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 (Хулиганство) и частью 3 статьи 351 (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть людей) Уголовного кодекса республики.

22 декабря 2023 года пассажир автобуса маршрута № 47 ударил женщину-водителя, в результате чего она потеряла сознание и автобус въехал в толпу людей возле остановки, сообщала городская полиция. Три человека погибли, еще четверо, в том числе 15-летний подросток, получили травмы.