Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

В Алма-Ате пассажир, из-за которого автобус въехал в толпу, получил 8 лет колонии

Суд подтвердил, что он нокаутировал женщину-водителя, и тогда автобус наехал на пешеходов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Алма-Ате суд Алатауского района приговорил к восьми годам колонии пассажира, который в декабре 2023 года напал на водителя маршрутного автобуса и спровоцировал смертельное ДТП.

"Признать Дархана Ахметжанова виновным и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности", - зачитал приговор судья Такен Шакиров.

Ахметжанов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 (Хулиганство) и частью 3 статьи 351 (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть людей) Уголовного кодекса республики.

22 декабря 2023 года пассажир автобуса маршрута № 47 ударил женщину-водителя, в результате чего она потеряла сознание и автобус въехал в толпу людей возле остановки, сообщала городская полиция. Три человека погибли, еще четверо, в том числе 15-летний подросток, получили травмы.

Алма-Ата Алатауский район Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Американский регулятор расследует декабрьский отзыв 2 млн машин Tesla

Американский регулятор расследует декабрьский отзыв 2 млн машин Tesla

WSJ сообщила о планах команды Трампа ослабить независимость ФРС

Alphabet выплатит дивиденды впервые в своей истории

Alphabet выплатит дивиденды впервые в своей истории

Нефть Brent подорожала до $89,35 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 26 апреля

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-18" пристыковался к орбитальной станции КНР

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-18" пристыковался к орбитальной станции КНР

Что произошло за день: четверг, 25 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });