В Алма-Ате автобус въехал в толпу из-за конфликта пассажира с водителем

По версии следствия, пассажир ударил женщину-водителя, она потеряла сознание

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Алма-Ате неуправляемый пассажирский автобус въехал в толпу людей у остановки неподалеку от горбольницы № 7, погибли три человека, еще четверо госпитализированы с травмами, сообщила пресс-служба городской полиции. По предварительной версии, перед этим один из пассажиров нокаутировал водителя.

По данным полиции, в пятницу в 18:15 пассажир автобуса маршрута 47 (частный перевозчик - ТОО "ДуманТрансКом") в результате конфликта ударил женщину-водителя которая потеряла сознание. Автобус потерял управление и наехал на четыре автомобиля и пешеходов.

Среди пострадавших 15-летний подросток, у него перелом ноги, сообщили в городском управлении общественного здоровья. У всех троих взрослых пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга, у одного из них - еще и перелом бедра. У водителя автобуса закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Мужчина, который конфликтовал с водителем, задержан. Инцидент зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.345 ч.4 УК (Нарушение правил дорожного движения при управлении транспортным средством, повлекшее гибель двух и более человек). По делу назначены экспертизы.

В отношении задержанного зарегистрировали уголовное дело по двум статьям УК - тоже по статье 351 и по статье 293 (хулиганство), сообщили в полиции. Он водворен в изолятор временного содержания.