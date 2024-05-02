В ООН считают, что на восстановление сектора Газа потребуется $30-40 млрд

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - На восстановление сектора Газа, понесшего существенный ущерб в ходе вооруженного конфликта между группировкой ХАМАС и Израилем, потребуется от $30 млрд до $40 млрд, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на оценки ООН.

"Первоначальная оценка Программы развития ООН показывает, что на восстановление сектора Газа потребуется более $30 млрд, и эта сумма может достичь $40 млрд", - сказал директор регионального бюро Программы развития ООН по арабским странам Абдулла ад-Дардари.

По его словам, масштаб разрушений "огромен и беспрецедентен".

"Мировое сообщество никогда не имело дела с таким масштабом со времен Второй мировой войны", - отметил он.

Ранее в четверг сообщалось, что, по оценке ООН, последствия разрушений в жилищном фонде в секторе Газа пришлось бы устранять до 2040 года в том случае, если конфликт Израиля и группировки ХАМАС завершился бы немедленно.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек взяли в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа превысило 34 тыс. Однако в статистике Минздрава Газы не разделяют потери среди гражданского населения и членов палестинских вооруженных группировок.