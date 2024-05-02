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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Восстановление жилья в Газе будет идти до 2040 г., если конфликт завершат сейчас

Восстановление жилья в Газе будет идти до 2040 г., если конфликт завершат сейчас
Фото: Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Последствия разрушений в жилищном фонде в секторе Газа пришлось бы устранять до 2040 года в том случае, если конфликт Израиля и группировки ХАМАС завершился бы немедленно, сообщает в четверг Associated Press (AP) со ссылкой на доклад ООН.

"По оценкам ООН, опубликованным в четверг, если бы война в Газе прекратилась сегодня, то восстановление всех домов, которые разрушили почти за семь месяцев израильских ударов и наземных действий на этой территории, заняло бы период до 2040 года", - отмечает агентство.

В совместном докладе Программы развития ООН (ПРООН) и Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии, в частности, говорится, что с момента обострения конфликта в ноябре 2023 года в Газе пострадали как минимум 370 тыс. жилых домов, в том числе 79 тыс. были полностью разрушены.

Отмечается, что после предыдущих конфликтов между Израилем и ХАМАС в год удавалось восстанавливать 992 единицы жилья. Даже в случае, если Израиль разрешит ввозить в Газу в пять раз больше строительных материалов, чем ранее, для восстановления разрушенных домов потребуется 16 лет.

Кроме того, согласно оценкам ООН, продолжает расти уровень бедности среди палестинцев - он составил 58,4%, это почти 1,74 млн человек.

"Беспрецедентный уровень человеческих жертв, уничтожения ресурсов и резкий рост бедности за такой короткий период времени приведут здесь к серьезному кризису в развитии, который поставит под угрозу будущее следующих поколений", - сказал администратор ПРООН Ахим Штайнер.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек взяли в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа превысило 34 тыс. Однако в статистике Минздрава Газы не разделяют потери среди гражданского населения и членов палестинских вооруженных группировок.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ООН сектор Газа
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