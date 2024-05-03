Российские военные разместились в Нигере на одной базе с американцами

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Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Уже несколько недель российские военные, прибывшие в Нигер, находятся на американской военной авиабазе 101, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

По словам источников, ВС РФ используют отдельный ангар на базе, и работают в другом от американцев месте. Но территория базы "не такая большая", отметил один из источников.

Командующий силами США в Африке Майкл Лэнгли и помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер в марте посетили Нигер и выразили озабоченность по поводу наращивания российского военного присутствия в стране. Они также подняли вопросы о будущем авиабазы 101 и о том, будет ли она передана в пользование ВС РФ.

"По словам официальных лиц, встреча была напряженной, и всего через несколько дней после этого Нигер объявил, что прекращает действие соглашения, которое позволяло американским военнослужащим и гражданскому персоналу работать в стране с 2014 года", - говорится в публикации.

Пентагон подтвердил телеканалу, что в настоящее время работает с официальными лицами Нигера над упорядоченным выводом войск.