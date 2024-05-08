Shell продаст НПЗ и нефтехимические активы в Сингапуре СП Chandra Asri и Glencore

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Shell Singapore Pte, подразделение британской нефтегазовой компании Shell, достигла соглашения о продаже нефтеперерабатывающих и нефтехимических активов в Сингапуре CAPGC Pte, которая является совместным предприятием Chandra Asri Capital Pte и Glencore Asian Holdings Pte.

Как сообщается в пресс-релизе Shell, она продаст всю свою долю в Energy and Chemicals Park, включая физические активы и коммерческие контракты. Сделку планируется завершить до конца 2024 года после получения разрешения со стороны регулирующих органов.

Финансовые условия не раскрываются.

Energy and Chemicals Park является крупнейшим производственным центром Shell в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включает НПЗ мощностью 237 тыс. баррелей в сутки и установку крекинга этилена производительностью 1,1 млн тонн в год.

Shell продает некоторые активы для того, чтобы сосредоточиться на наиболее прибыльных направлениях бизнеса.

Котировки акций Shell снижаются на 0,4% в ходе торгов в среду.