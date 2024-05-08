Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Shell продаст НПЗ и нефтехимические активы в Сингапуре СП Chandra Asri и Glencore

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Shell Singapore Pte, подразделение британской нефтегазовой компании Shell, достигла соглашения о продаже нефтеперерабатывающих и нефтехимических активов в Сингапуре CAPGC Pte, которая является совместным предприятием Chandra Asri Capital Pte и Glencore Asian Holdings Pte.

Как сообщается в пресс-релизе Shell, она продаст всю свою долю в Energy and Chemicals Park, включая физические активы и коммерческие контракты. Сделку планируется завершить до конца 2024 года после получения разрешения со стороны регулирующих органов.

Финансовые условия не раскрываются.

Energy and Chemicals Park является крупнейшим производственным центром Shell в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включает НПЗ мощностью 237 тыс. баррелей в сутки и установку крекинга этилена производительностью 1,1 млн тонн в год.

Shell продает некоторые активы для того, чтобы сосредоточиться на наиболее прибыльных направлениях бизнеса.

Котировки акций Shell снижаются на 0,4% в ходе торгов в среду.

Shell Shell Singapore Pte Chandra Asri Glencore CAPGC Pte Сингапур
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В госдепе США заявили о подготовке новой помощи для Украины

Что произошло за день: среда, 8 мая

Пандемия коронавируса

AstraZeneca изымает из обращения вакцину от COVID-19

AstraZeneca изымает из обращения вакцину от COVID-19

Температура в мире повысится минимум на 2,5 градуса в этом веке

Армения прекращает финансирование ОДКБ

Постпреды ЕС согласовали проект использования доходов от российских активов

МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России из-за помех GPS

Глава МВД Великобритании заявил, что Лондон вышлет из страны военного атташе РФ

Глава МВД Великобритании заявил, что Лондон вышлет из страны военного атташе РФ

Несмотря на вступление в Шенген, Болгария выдает в РФ только национальные визы

Несмотря на вступление в Шенген, Болгария выдает в РФ только национальные визы

Во Франции встречают судно с олимпийским огнем

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });