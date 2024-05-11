В Иране консерваторы усилили позиции в парламенте по итогам второго тура выборов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Представители консерваторов усилили контроль над парламентом Ирана по итогам второго тура выборов, передает в субботу агентство EFE.

На состоявшемся днем ранее втором туре определялась судьба 45 мест в парламенте. В итоге консерваторы получили 32 места, реформисты - семь, а еще шесть мест завоевали независимые кандидаты.

Таким образом, представители консервативных партий Ирана теперь контролируют 190 из 290 мест в парламенте Ирана, отмечает агентство.

Консерваторы в Иране утверждают, что страна в своем развитии должна опираться, в основном, на собственные силы. Реформисты занимают по этому вопросу более гибкую позицию. При этом оба политических лагеря поддерживают, принципы развития Ирана, оформившиеся во время Исламской революции 1979 года.