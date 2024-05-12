Путин предложил сохранить должности за главами ФСБ, Росгвардии, Минюста и МВД

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин представил Совету Федерации для консультаций кандидатуры Александра Бортникова на пост директора ФСБ, Виктора Золотова - на должность главы Росгвардии, Константина Чуйченко - на пост министра юстиции, Владимира Колокольцева - на должность главы МВД.

Об этом сообщается в телеграм-канале верхней палаты парламента.

Кроме того, он предложил сенаторам провести консультации по кандидатурам Сергея Нарышкина на должность главы СВР, Дмитрия Кочнева на пост директора ФСО, Александра Линца - на должность начальника Главного управления специальных программ президента.

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