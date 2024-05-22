Лауреатов премии Художественного театра назвали в Москве

Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский перед началом церемонии вручения премии Художественного театра Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Москве назвали лауреатов премии Художественного театра, которая направлена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет. Церемония прошла в среду вечером в Московском художественном театре им. Чехова; обладателем почетной вневозрастной награды стал фигурист Роман Костомаров.

"Учрежденная год назад в честь 125-летия театра, эта награда отмечает выдающиеся достижения молодых талантов и символизирует признание их мастерства. Московский художественный театр всегда притягивал к себе лучшее, что было в русском искусстве. Премия МХТ - продолжение традиций, заложенных основателями театра - не замыкаться в пределах сцены, искать талантливое, являть его миру, давать шанс стать частью великой культуры нашей страны", - сказала в видеообращении к участникам церемонии министр культуры РФ Ольга Любимова.

В свою очередь худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский перед началом церемонии отметил, что "премия дает молодым некий стимул идти дальше". Он уточнил, что в этом году появилась новая номинация "Зачет", в которой награждается студент Школы-студии МХАТ, наиболее ярко проявивший себя в прошлом году.

Лауреатом Премии Художественного театра в номинации "Без комментариев" стал фигурист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России Роман Костомаров.

В номинации "Балет" отмечена Ева Сергеенкова за исполнение партии Жизели в балете "Жизель" Большого театра. В номинации "Опера" обладательницей награды стала Елизавета Пахомова за исполнение партии Марфы в опере "Царская невеста" Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

В номинации "Кино" награду получил актер Рузиль Минекаев за роль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова. В номинации "Театр" отмечена Ксения Трейстер за роль Сонечки в постановке "Повесть о Сонечке" театра им. Евгения Вахтангова.

В номинации "Литература" отмечена Александра Шалашова за роман "Камни поют".

В номинации "Классическая музыка" награды удостоен дирижер-постановщик Федор Безносиков за балет "Снежная королева" по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена на музыку симфоний Петра Чайковского (Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко), а в номинации "Современная академическая музыка" - композитор Сергей Шестаков.