В Иране началась регистрация кандидатов для участия в президентских выборах

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Иране в четверг начался пятидневный регистрационный период для тех, кто планирует выдвинуть кандидатуру для участия в президентских выборах, назначенных на 28 июня, сообщает агентство ISNA со ссылкой на главу МВД Ирана Ахмада Вахиди.

"Регистрация кандидатов на четырнадцатый президентский срок в Иране начнется в четверг", - заявил Вахиди.

Он добавил, что губернаторы иранских провинций получили распоряжение о формировании избирательных комиссий для предстоящих выборов.

Регистрация кандидатов закроется 3 июня. С 4 по 10 июня Совет стражей конституции Ирана рассмотрит соответствие каждого зарегистрировавшегося необходимым требованиям.

В частности, зарегистрироваться для участия в выборах могут лица в возрасте от 40 до 75 лет, имеющие как минимум степень магистра.

После того, как совет рассмотрит заявки, МВД Ирана 11 июня объявит одобренных кандидатов, затем начнутся избирательные кампании, которые продлятся до 26 июня.

Внеочередные президентские выборы в Иране пройдут 28 июня.

19 мая вертолет президента страны Ибрахима Раиси разбился в горах на северо-западе Ирана недалеко от границы с Азербайджаном. На борту вместе с иранским президентом находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.

В настоящее время обязанности президента Ирана исполняет Мохаммад Мохбер, который при Раиси занимал пост первого вице-президента страны.