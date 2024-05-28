Премьер Грузии назвал несерьезными угрозы санкций из-за закона об иноагентах

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе назвал несерьезными поступающие со стороны западных партнеров в адрес властей Грузии угрозы введения санкций из-за принятого закона "О прозрачности иностранного влияния".

"Тема санкций для нас просто несерьезна. Любая попытка шантажировать грузинский народ и правительство, избранное грузинским народом, санкциями или какими-либо подобными мерами несерьезна. Никто не может наказать грузинский народ и никто не может наказать правительство, избранное грузинским народом. У нас есть твердые позиции по всем вопросам. Мы служим этому обществу, интересам страны. Поэтому говорить о санкциях для нас несерьезно", - заявил Кобахидзе во вторник вечером на пресс-конференции.

По его словам, подобные действия были бы контрпродуктивны для самого субъекта, который, возможно, думает о таких решениях. "Поэтому я еще раз призываю всех быть прагматичными. Прагматизм и справедливость - наиболее правильные способы обеспечить реализацию наших общих интересов", - подчеркнул Кобахидзе.

Касательного закона "О прозрачности иностранного влияния" премьер отметил, что граждане Грузии имеют право знать о том, кто и кем финансируется в этой стране, кто продвигает в стране положительные или отрицательные интересы иностранной силы.

По его мнению, в таких условиях (в условиях прозрачности) грузинское общество будет лучше защищено от любых попыток нарушения суверенитета Грузии.

"Напомним, что с 2016 года мы прошли единственный более-менее спокойный год в Грузии. За последние четыре года мы стали свидетелями двух попыток организовать революцию со стороны радикальных партий, НПО и средств массовой информации. Этой стране нужна не радикализация и постоянные попытки организовать революцию, а спокойствие и стабильность. Этой очень важной цели служит закон, принятый парламентом Грузии", - сказал Кобахидзе.

Кроме того, премьер республики заявляет, что принятый закон юридически и во всех отношениях вполне обоснован, западные партнеры, выступившие с критикой, должны смириться с этим фактом.

"В конце концов, все должны смириться с тем, что парламент Грузии действовал в соответствии с волей народа, принял закон, который юридически и во всех отношениях вполне обоснован", - заявил Кобахидзе.

Он отметил, что власти Грузии ожидают прагматичный подход со стороны партнеров.

"Против этого закона нет никаких аргументов. Когда в законе предусмотрено только одно, и это единственное, - подавать декларацию один раз в год, то против такого закона невозможно иметь какие-либо аргументы", - сказал глава правительства.

Парламент Грузии во вторник большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, наложенное на закон "О прозрачности иностранного влияния".

Правящая партия "Грузинская мечта" инициировала закон "О прозрачности иностранного влияния" в апреле и сразу же после этого в Тбилиси начались ежедневные акции протеста оппозиционных сил, требующих аннулировать данный закон. Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон.