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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:40

Госдеп США предупредил, что закон об иноагентах может ухудшить отношения с Грузией

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Власти США разочарованы одобрением в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и предупреждают о возможных отрицательных последствиях для отношений между Тбилиси и Вашингтоном, заявил представитель госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Действия правящей партии, ее антизападная риторика ставят под угрозу развитие демократии в Грузии, будущую экономическую безопасность этой страны, вступление в ЕС", - отметил Миллер.

Он добавил, что подобное развитие событий "также ставит под угрозу отношения США и Грузией".

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Миллер напомнил, что США проводят пересмотр своих отношений с Тбилиси. Также он повторил сделанное ранее госсекретарем Энтони Блинкеном заявление о том, что Вашингтон в будущем может отказывать в визе людям, которые, по мнению Вашингтона, ставят под угрозу демократические процессы в Грузии.

Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента, наложенное на закон "О прозрачности иностранного влияния".

По заявлению депутатов из парламентского большинства, принятый закон "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает лишь заполнение ежегодных финансовых деклараций неправительственными организациями и СМИ, получающими более 20% доходов из-за рубежа.

США Тбилиси Вашингтон Грузия
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