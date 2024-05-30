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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Парламент Молдавии ратифицировал обновленное соглашение с Францией в сфере обороны

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии в четверг ратифицировал соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Францией, подписанное в Париже 7 марта текущего года.

Документ поддержали 54 депутата (из 101) правящей партии "Действие и солидарность", оппозиция голосовала против или воздержалась.

Документ призван заменить соглашение от 1998 года. Он предусматривает сотрудничество в таких областях, как оборонная политика и планирование, реформа вооруженных сил, контроль и управление воздушным пространством, военная медицина и т. д. Сотрудничество будет осуществляться в следующих формах: официальные визиты и рабочие встречи, обмен опытом, консультации, совместные тренировки и учения.

Соглашение заключено на неопределенный срок.

Раннее пресс-служба министерства обороны Молдавии сообщила, что министры обороны Молдавии и Франции Анатолий Носатый и Себастьян Лекорну подписали соглашение о сотрудничестве. В ведомстве заявили, что, "учитывая развитие ситуации в регионе и связанные с этим вызовы, обновление документа необходимо для укрепления совместных усилий по борьбе с угрозами национальной безопасности на пути Молдавии к присоединению к Евросоюзу".

Документ предусматривает, в том числе, создание молдавско-французской комиссии, которая проведет оценку совместных мероприятий, разработает и утвердит план сотрудничества в области обороны. Комиссия будет собираться ежегодно.

Молдавия Франция
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