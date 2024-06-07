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Нетаньяху выступит перед Конгрессом США 24 июля

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит на совместном заседании Конгресса 24 июля, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника и помощника спикера палаты представителей Майка Джонсона.

На прошлой неделе Нетаньяху получил официальное приглашение выступить перед Конгрессом. Первоначально сообщалось, что выступление состоится 13 июня, но канцелярия премьер-министра отклонила эту идею, поскольку оно должно было состояться на второй день праздника Шавуот.

Times of Israel со ссылкой на осведомленного чиновника отмечает, что Нетаньяху рассматривает это выступление как возможность представить военные аргументы Израиля на мировой арене.

Биньямин Нетаньяху США Конгресс
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