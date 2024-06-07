Судья ЕАЭС призвала предпринимателей из РФ активнее обращаться в союзный суд за защитой прав

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Судья Суда Евразийского экономического союза (ЕАЭС), назначенная от Российской Федерации, Наталья Павлова призвала популяризовать деятельность союзного суда, чтобы российские предприниматели могли активнее защищать свои права.

"Нам нужно, наверное, задуматься над тем, как популяризировать деятельность нашего союза, для того, чтобы субъекты, которые априори автоматически участвуют в этих отношениях, и предприниматели, пытающиеся растаможить свой товар, а затем защитить свои права эффективно, и граждане, которые везут товар, а затем сталкиваются с правопорядком ЕАЭС, понимали, что они участники этих отношений и что у них есть определенные гарантии, так, как сегодня это знают, например, граждане Европейского Союза. Наши граждане и предприниматели этого не знают", - сказала она в ходе сессии Петербургского международного экономического форума.

Павлова отметила, что для большей эффективности необходимо задуматься над процессуальными механизмами интеграции решений суда ЕАЭС в национальное право, как это было с решениями суда ЕСПЧ.

"Не получилось пока перебросить мостик в национальную юрисдикцию, в том числе в судебную юрисдикцию. И субъекты предпринимательства, даже выигравшие в суде ЕАЭС, дальше не могут эффективно изменить национальные судебные решения на основе правовой позиции суда и защитить свои права, потому что мы еще не прописали в национальном законодательстве модель того, как наше наднациональное право влияет на национальные последствия", - сказала она.

Суд ЕАЭС постоянно действующий судебный орган Евразийского экономического союза, учрежденный в 2014 году с целью обеспечения единообразного применения актов права ЕАЭС его государствами-членами и органами. К его компетенции относятся в том числе споры о защите экономических прав государств-участников ЕАЭС, юридических лиц и предпринимателей.