Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 июня

Байден и Макрон выступили за использование прибыли от российских активов, США угрожают ХАМАС последствиями за отказ от предложения о перемирии в Газе, критический уровень Оби в ХМАО

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден и Эммануэль Макрон поддержали усилия ЕС и G7, направленные на использование прибыли от замороженных активов РФ. Президенты США и Франции также призвали правящую партию Грузии "вернуться на евроатлантический путь".

- Соединенные Штаты предупредили ХАМАС о последствиях отказа от предложения Байдена о прекращении огня в секторе Газа. "Катар и Египет в последние дни сообщили лидерам ХАМАС, что им грозит возможный арест, замораживание активов, санкции и высылка из убежища в Дохе", пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица, знакомые с ходом переговоров.

- СНБ Южной Кореи в воскресенье обсудит ответ на воздушные шары с мусором из КНДР. По данным южнокорейских военных, с субботы обнаружено около 330 воздушных шаров с отходами, запущенных Севером, примерно 80 из них приземлились на территории Юга.

- Несколько населенных пунктов Белгородской области остались без света в результате атак беспилотников ВСУ. Также повреждены многоквартирный дом, три частных жилых дома и хозпостройка.

- Уровень Оби в ХМАО достиг критического, подтоплено почти 200 садовых участков.