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Уровень Оби в ХМАО достиг критического, подтоплено почти 200 садовых участков

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Оби в Нижневартовском районе за сутки увеличился на 2 см, достигнув отметки 940 см, сообщила администрация Нижневартовска со ссылкой на Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в воскресенье.

Такой уровень воды считается критическим, добавили там.

По данным регионального ГУ МЧС РФ, число подтопленных участков в садовых товариществах ХМАО за сутки увеличилось. В частности, река Обь подтопила в Нижневартовске 170 приусадебных участков (за сутки прибавилось 6 участков). Помимо этого, остаются два перелива через проезжую часть автодороги, ведущей в садовое товарищество "Ремонтник-87", движение автотранспорта не нарушено.

Также, в городе Лангепас подтоплено 55 приусадебных участков (за сутки прибавилось 20 участков).

Хроника 30 марта – 09 июня 2024 годаПаводок в России
ХМАО Нижневартовск Обь
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