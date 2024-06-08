Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Несколько населенных пунктов Белгородской области атаковали дроны ВСУ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов в Белгородской области были атакованы украинскими дронами, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в субботу.

"Еще несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью БПЛА", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в селе Безымено Грайворонского городского округа в результате трех атак беспилотников повреждены два частных дома и хозпостройка. В селе Грузское Борисовского района дрон-камикадзе упал во дворе многоквартирного дома - в одной из квартир выбиты окна. В поселке Дубовое Белгородского района в результате падения БПЛА выбиты окна и повреждена кровля частного дома.

Также в Белгородском районе после атак дронов в селах Петровка и Бессоновка повреждены линии электропередачи, временно без света остаются жители села Петровка. В селах Солохи и Орловка временно отсутствует связь. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, сообщил Гладков.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 8 июня

Суд в Москве арестовал замгубернатора Тюменской области по делу о коррупции

Суд в Москве арестовал замгубернатора Тюменской области по делу о коррупции
ПМЭФ-2024

Минцифры закроет на Госуслугах "лазейку" для займов на чужие "учетки"

Досрочные выборы самарского губернатора назначены на 8 сентября

Завершено расследование дела об убийстве певца Талькова

В ЛНР объявлен траур

Арестован директор электротранспортной компании после ДТП с трамваями в Кемерове

Арестован директор электротранспортной компании после ДТП с трамваями в Кемерове

Целью атаки беспилотников в Северной Осетии был аэродром

ПМЭФ-2024

Минцифры намерено в 2025 г. запретить бизнесу обращаться в госорганы не в электронном виде

Военная операция на Украине

Херсонский губернатор сообщил о гибели 19 человек после обстрела магазина

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });