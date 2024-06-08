Несколько населенных пунктов Белгородской области атаковали дроны ВСУ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов в Белгородской области были атакованы украинскими дронами, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в субботу.

"Еще несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью БПЛА", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в селе Безымено Грайворонского городского округа в результате трех атак беспилотников повреждены два частных дома и хозпостройка. В селе Грузское Борисовского района дрон-камикадзе упал во дворе многоквартирного дома - в одной из квартир выбиты окна. В поселке Дубовое Белгородского района в результате падения БПЛА выбиты окна и повреждена кровля частного дома.

Также в Белгородском районе после атак дронов в селах Петровка и Бессоновка повреждены линии электропередачи, временно без света остаются жители села Петровка. В селах Солохи и Орловка временно отсутствует связь. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, сообщил Гладков.