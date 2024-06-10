Аргентинский МИД предложил Лондону переговоры о судьбе Мальвинских островов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительство Аргентины готово возобновить с британскими властями обсуждение ситуации с Мальвинскими (Фолклендскими островами, сообщает EFE со ссылкой на коммюнике аргентинского МИДа.

"Правительство (президента Аргентины) Хавьера Милея желает поддерживать тесные связи с Великобританией, что подразумевает под собой обстоятельный и конструктивный диалог по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, с перспективой выстраивания климата доверия и возобновления переговоров в частности и по вопросу об островах", - сказано в заявлении.

Спор о принадлежности Мальвинских (Фолкендских) островов в новейшей истории продолжается с 1982 года, когда между Аргентиной и Великобританией произошел вооруженный конфликт. Тогда погибли 649 аргентинцев, 255 британцев и три местных жителя.

Сейчас острова являются британской заморской территорией, Аргентина оспаривает у Великобритании право на эту территорию.