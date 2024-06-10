Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Аргентинский МИД предложил Лондону переговоры о судьбе Мальвинских островов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительство Аргентины готово возобновить с британскими властями обсуждение ситуации с Мальвинскими (Фолклендскими островами, сообщает EFE со ссылкой на коммюнике аргентинского МИДа.

"Правительство (президента Аргентины) Хавьера Милея желает поддерживать тесные связи с Великобританией, что подразумевает под собой обстоятельный и конструктивный диалог по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, с перспективой выстраивания климата доверия и возобновления переговоров в частности и по вопросу об островах", - сказано в заявлении.

Спор о принадлежности Мальвинских (Фолкендских) островов в новейшей истории продолжается с 1982 года, когда между Аргентиной и Великобританией произошел вооруженный конфликт. Тогда погибли 649 аргентинцев, 255 британцев и три местных жителя.

Сейчас острова являются британской заморской территорией, Аргентина оспаривает у Великобритании право на эту территорию.

Аргентина МИД Великобритания Фолклендские острова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Общее состояние долларовых миллионеров мира выросло до $86,79 трлн

Общее состояние долларовых миллионеров мира выросло до $86,79 трлн
Обострение палестино-израильского конфликта

Субботнее спасение Израилем заложников может затруднить достижение перемирия

Субботнее спасение Израилем заложников может затруднить достижение перемирия

Европейская народная партия и социал-демократы лидируют на выборах в Европарламент

Обострение палестино-израильского конфликта

США обсуждают возможность сделки с ХАМАС для освобождения заложников-американцев

США обсуждают возможность сделки с ХАМАС для освобождения заложников-американцев

Volvo Car перенесет производство электромобилей из Китая в Бельгию

Около 90% розничных акционеров Tesla поддерживают рекордное вознаграждение Маска

Нефть Brent подорожала до $79,8 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 июня

Требующие отставки Пашиняна демонстранты перекрыли центральный проспект в Ереване

Требующие отставки Пашиняна демонстранты перекрыли центральный проспект в Ереване
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });