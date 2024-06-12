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Пауэлл заявил, что ФРС нужно больше уверенности в замедлении инфляции для снижения ставки

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в США существенно замедлилась, но все еще слишком высока, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе завершившегося в среду заседания.

Последние статданные говорят о "некотором ослаблении" инфляционного давления, сказал он, добавив, что Федрезерву нужно больше подобных "хороших" данных, чтобы начать смягчение денежно-кредитной политики.

ЭкономикаФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%Читать подробнее

"Со снижением базовой ставки придется подождать до того момента, когда ФРС станет более уверенной в движении инфляции к целевому показателю в 2%", - отметил он.

По словам Пауэлла, дальнейшие решения американского ЦБ будут зависеть от статданных.

"Мы не принимаем решения относительно следующих заседаний раньше этих заседаний", - сказал он.

ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам заседания в среду.

Медианный прогноз руководителей ФРС, опубликованный по итогам заседания, предполагает, что ставка будет уменьшена на 25 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году и на 100 б.п. в 2025 году. Предыдущий прогноз, опубликованный в марте, предполагал снижение ставки на 75 б.п. как в текущем, так и в следующем году.

Медианные прогнозы показывают, что снижение ставок, которое должно было произойти в этом году, частично будет сдвинуто на следующий год, что связано с медленным прогрессом в ослаблении инфляции, отметил Пауэлл.

Он подчеркнул, что прогнозы руководителей Федрезерва не являются планом для дальнейшей политики ЦБ.

"В конечном итоге ставка должна будет пойти вниз", - сказал Пауэлл. Однако Федрезерв "готов удерживать ставку на текущем уровне, если экономика США будет оставаться сильной, а инфляционное давление - устойчивым", отметил глава ФРС.

Фондовые индексы США прибавляют 0,2-2,1% в ходе торгов в среду.

Джером Пауэлл США ФРС
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