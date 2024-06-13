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Йеменские хуситы повредили греческое судно в Красном море

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы атаковали и серьезно повредили греческое торговое судно Tutor в Красном море, сообщили в Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM).

"Безэкипажный надводный аппарат (...) хуситов ударил по торговому судну Tutor под флагом Либерии, находящемуся в собственности и под управлением Греции в Красном море. (...) Удар привел к (...) повреждению машинного отделения", - говорится в сообщении.

Кроме того, хуситы запустили еще две противокорабельные баллистические ракеты, но ни американские, ни коалиционные, ни коммерческие суда не сообщили о пострадавших или ущербе.

В то же время отмечается, что за последние 24 часа силы СENTCOM успешно уничтожили три пусковые установки противокорабельных крылатых ракет (ASCM) в районе, контролируемом хуситами в Йемене, и один беспилотный летательный аппарат (UAS) над Красным морем, запущенный из этого района.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Йемен ХАМАС Израиль Газа
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