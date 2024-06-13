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Канада начала передачу бронемашин Украине

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Первые четыре бронемашины, построенные Канадой для Киева, будут переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщил министр обороны Билл Блэр.

"Первые четыре из 50 новых бронемашин направляются в Вооруженные силы Украины", - написал он в соцсети.

Блэр отметил, что этим летом украинские военные будут обучены их использованию.

Как уточняется на сайте Министерства обороны Канады, первые 10 бронемашин идут в модификации санитарной машины. Их доставят на Украину к осени.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Канада Украина Билл Блэр
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