Канада начала передачу бронемашин Украине

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Первые четыре бронемашины, построенные Канадой для Киева, будут переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщил министр обороны Билл Блэр.

"Первые четыре из 50 новых бронемашин направляются в Вооруженные силы Украины", - написал он в соцсети.

Блэр отметил, что этим летом украинские военные будут обучены их использованию.

Как уточняется на сайте Министерства обороны Канады, первые 10 бронемашин идут в модификации санитарной машины. Их доставят на Украину к осени.