Путин заявил, что Россия высоко ценит поддержку КНДР спецоперации на Украине

Президент РФ отметил готовность Пхеньяна отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке ООН

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия ценит поддержку российской специальной военной операции со стороны КНДР и солидарность по ключевым международным вопросам, заявил президент РФ Владимир Путин.

В своей статье в газете "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" Путин отметил, что сегодня, как и прежде, Москва и Пхеньян активно развивают многоплановое партнерство.

"Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций", - отмечается в статье, которая также опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, Пхеньян был и остается убежденным единомышленником и сторонником России, "готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учете интересов друг друга".

Кроме того, глава государства заявил, что российские предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине всегда отвергались Соединенными Штатами, но Москва остается открытой для равноправного диалога по самым сложным вопросам.

"США и их сателлиты открыто заявляют, что их целью является нанесение России стратегического поражения. Делают все, чтобы затянуть и с большей силой разжечь конфликт на Украине, который спровоцировали сами, поддержав и организовав вооруженный государственный переворот в Киеве в 2014 году, а потом и войну на Донбассе", - говорится в статье.

"При этом все эти годы они раз за разом отвергали все наши попытки мирного урегулирования ситуации. Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем, самым сложным вопросам. Вновь говорил об этом недавно - в ходе встречи с российскими дипломатами в Москве", - добавил Путин.