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ТОФ начинает учение, в котором будет задействовано более 40 кораблей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к развертыванию в назначенных районах в рамках планового двустороннего учения, которое пройдет с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.

"Учение в текущем году впервые приобретает формат двустороннего, так как разыгрывается между Приморской флотилией разнородных сил ТОФ и объединенным командованием войск и сил на северо-востоке Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

На различных этапах моряки отработают противолодочные действия, организацию всех видов обороны отрядов кораблей на переходе морем, нанесение совместных ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника, проведут тренировки по отражению нападения БПЛА и БЭК, выполнят комплекс практических учебно-боевых упражнений.

Всего, по данным пресс-службы, "в учении будет задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ, Ил-38 и Ил-38Н, вертолеты Ка-29 и Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах".

К учениям также привлекаются подразделения морской пехоты ТОФ, боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

Учение пройдет под общим руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины.

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