Суд во Владивостоке приговорил военнослужащего из США почти к 4 годам колонии

Гражданин США, штаб-сержант Сухопутных войск Гордон Блэк, обвиняемый в краже и угрозе убийством, на заседании Первомайского районного суда. Фото: AP/TASS

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Владивостока в среду приговорил военнослужащего из США Гордона Блэка почти к 4 годам колонии по делу о краже и угрозе убийством, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Назначить наказание в виде трех лет девяти месяцев колонии общего режима ", - сказал судья.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 10 тыс. руб.

Адвокат Блэка сообщил, что приговор будет обжалован.

В прениях гособвинитель просил назначить Блэку наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии - поселении, защита настаивала на невиновности подсудимого.

Как сообщалось, суд 6 июня начал рассматривать уголовное дело 34-летнего гражданина США Блэка. Он обвиняется по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). По данным следствия, в мае 2024 года фигурант, находясь в квартире своей знакомой на улице Сахалинской во Владивостоке, где он проживал вместе с ней с апреля, во время ссоры схватил девушку за шею (она посчитала это угрозой для жизни). Затем он похитил из кошелька девушки 10 тыс. рублей. Деньги он потратил на собственные нужды, в том числе на оплату гостиничного номера, где был задержан. Суд 3 мая избрал Блэку меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июля.

Ранее на суде Блэк не признал вину в угрозе убийством, частично признал вину в краже, заявив, что умысла у него не было. Он также сообщил, что после инцидента перевел потерпевшей похищенные деньги.

В суде потерпевшая заявляла, что причиненный ей ущерб не возмещен; на данный момент она не готова примириться с подсудимым.