Орбан обсудил с Трампом установления мира на Украине

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его поместье во Флориде и обсудил с ним вопросы урегулирований украинского кризиса.

"Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути установления мира", - написал Орбан в соцсети Х

Он добавил: "Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!".

Свой пост Орбан пометил как "миссия мира". Ранее так он помечал свои сообщения об урегулировании вокруг Украины при посещении Киева, Москвы и Пекина.

Трамп со своей стороны в соцсети написал: "Спасибо тебе, Виктор. Мир должен наступить, и как можно скорее. Слишком много людей погибло в войне, которая не должна была начаться!"

Ранее в интервью СNN министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто признался, что Будапешт хотел бы победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа.

Он сказал, что при президенте Трампе венгерско-американские "отношения были самыми лучшими", а "при демократической администрации наши отношения трагичны с точки зрения политических перспектив".